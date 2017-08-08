Что случилось 7 августа 2017 года?

Майкл Пактер уверен, что Xbox One X ждет провал из-за высокой цены. К The Witcher 3 вышел новый масштабный мод-приключение. Ожидаемая Sonic Forces сразу может начать продаваться по сниженной цене. Steam ежемесячно прирастает 1,5 миллионами новых игроков.

Tesla Model 3 пользуется популярностью, ежедневно компания принимает по 1800 заказов! В Китае построили гигантский радиотелескоп. Samsung Galaxy Note 9 может получить ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Опубликованы снимки, сделанные камерой смартфона Sharp Aquos S2.

В Красноярском крае обнаружено скопление костей динозавров и мамонтов. Google снизила цены на Pixel и Pixel XL в США. Также мы увидели фото Google Pixel 2. Смартфон m-net Power 1 с аккумулятором 5050 мАч предлагается дешевле 3 тысяч рублей. Первые реальные фото Samsung Galaxy Note 8 появились в сети.

iPhone 8 показался на живом фото. Были рассекречены российские цены на OnePlus 5. Защищенный Samsung Galaxy S8 Active был представлен официально. Человекоподобный робот Boston Dynamics упал со сцены во время демонстрации. «Хаббл» заснял галактику с загадочной темной материей.

Intel раскрыла подробности о серии Core X с 18-ядерником во главе.