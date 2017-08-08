Черные дыры могут способствовать появлению золота и платины

Ученые из Центра астрофизики и космических наук в Сан-Диего считают, что маленькие Черные дыры способны проникать внутрь нейтронных звезд и постепенно поглощать их изнутри. В результате этого процесса во вселенной появляются такие химические элементы, как золото, платина и уран.

Астрофизики предполагают, что их теорию подтверждает тот факт, что в центрах галактик, где черных дыр особенно много, нейтронных звезд, напротив, мало. Все из-за активного поглощения паразитическими черными дырами.

Известно, что в начале эволюции Вселенной все пространство было заполнено водородом и гелием. Именно из этих веществ появились первые звезды, внутри которых начали появляться тяжелые химические элементы. Ранее считалось, что атомы с большим порядковым номером возникают только при катастрофических событиях, вроде сверхновых и слияния звезд.

Сейчас же появилась версия, что атомы тяжелых элементов могут возникать также и при участие крошечных Черных дыр, как написано выше. Что касается самих Черных дыр, то ученые считают, что они могли стать побочным продуктом Большого взрыва.