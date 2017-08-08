Российские ученые создали компактный «электронный нос»

Сотрудники Лаборатории космических исследований в области технологий, систем и процессов МИЭМ НИУ ВШЭ применили быстрообучаемый искусственный интеллект на базе нейросетей для распознавания запахов. Это позволило получить патент на компактный гаджет «электронный нос» для распознавания образа запаха широкого класса химических веществ.





По задумке, «электронный нос» будет не только различать различные смеси газов, но и запоминать новые запахи. Специалисты планируют, что разработка в будущем облегчит жизнь как службам безопасности, так и обычным гражданам.

«Электронный нос» — это газоанализатор, измерительный прибор для определения качественного и количественного состава смесей газов. Как отметил, Владимир Кулагин, профессор МИЭМ НИУ ВШЭ, датчиков газа, запахов существует великое множество, но они все настроены на распознавание только одного определенного запаха. Новый же гаджет должен быть универсальным и способным к обучению.

Предложение исследователей позволяет достичь высокой точности при анализе смесей. Также, это делает работу прибора сопоставимой с работой органов обоняния живых существ, которые запоминают новые запахи и, встретив их снова, с легкостью их различают.