Абонент МТС со специальным тарифом для роуминга скачал навигатор на 120 тысяч рублей

Антон Иванов из Москвы, абонент оператора МТС, поделился на своей страничке в социальной сети Facebook душераздирающей историей. Он сейчас отдыхает в Греции и попытался подключить специальный тариф для роуминга «Смарт Забугорище» с 7 ГБ трафика, а затем установить на смартфон навигационные карты Навител Греция, чтобы взять в прокат машину и покататься по стране. В результате, он получил задолженность почти в 120 тысяч рулей на абонентском счете.

Антон Иванов описывает последовательность событий следующим образом. Сначала он послал запрос на смену тарифа и получил SMS с оповещением о получении запроса и просьбой дождаться SMS о смене тарифа. Но SMS-оповещение не приходило в течении полутора часов и не поступило даже на момент публикации поста в Facebook.

Тогда Иванов решил сменить тариф через сайт, но на сайте ему сообщили, что это уже его действующий тариф. Приложение «Мой МТС» подтвердило это — тариф, действительно, сменился на «Смарт Забугорище». После этого абонент поставил скачиваться карты Навител Греция и лег спать. Когда он проснулся, сеть отсутствовала, а приложение заявляло о задолженности в 119 436 рублей. В приложении «Мой МТС» индикатор показывал, что из 7 оплаченных ГБ осталось 6,85 ГБ.

Как выяснилось по результатам звонка в службу поддержки оператора с телефона жены, "данные были скачаны за 2 часа до перехода на тариф Забугорище". Также Иванову посоветовали написать письменную претензию, которая будет рассматриваться в течение 30 дней. А пока он остался в Греции без связи и интернета, но с долгом в 120 тысяч рублей.