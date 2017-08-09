Одноклассники подключатся к госуслугам

С помощью аккаунта в социальной сети Одноклассники станет возможно получить доступ к к порталу "Госуслуги". Об этом рассказало информационное агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник, близкий к Одноклассникам.





Первое время пользователям соцсети станет доступна дюжина услуг, в том числе, оформление загранпаспорта или свидетельства о рождении, регистрация автомобиля, подача документов на получение материнского капитала, оплата штрафов и получение уведомлений. В дальнейшем разработчики планируют сделать доступными через Одноклассников все самые популярные сервисы Госуслуг.

Госуслугами можно будет воспользоваться не только с компьютера, но и с мобильных устройств, в том числе с помощью мобильного приложения "Одноклассники" для Android и iOS.

В пресс-службе соцсети подтвердили эти планы: "Мы действительно готовим сервис, который позволит получать государственные услуги в Одноклассниках. В данный момент мы ведем переговоры с порталом "Госуслуги" о том, какой будет механика и техническая реализация этого сервиса".