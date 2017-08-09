Цифра дня: Сколько заплатит Сбербанк за почти половину Яндекс.Маркета?

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рублей заплатит Сбербанк за половину Яндекс.Маркета.

Сбербанк и Яндекс подписали соглашение о намерениях создать совместное предприятие на базе Яндекс.Маркета. По условиям соглашения Сбербанк вкладывает в Яндекс.Маркет 30 миллиардов рублей.





На момент сделки партнеры оценивают все предприятие в 60 миллиардов рублей. Сбербанк и Яндекс получат равные доли в компании. До десяти процентов акций компании пойдут на формирование опционного фонда для сотрудников Яндекс.Маркета.

Яндекс.Маркет продолжит свое существование и будет работать под управлением текущей команды во главе с генеральным директором Максимом Гришаковым. Он войдет в совет директоров Яндекс.Маркета вместе с еще тремя представителями от Яндекса и тремя от Сбербанка.

Компании планируют развивать экосистему электронной коммерции, включающую покупку и продажу товаров, в том числе цифровых, а также связанные с этим продукты и услуги.