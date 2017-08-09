Яндекс: людей в метро порно не интересует

Разработчики Яндекса опубликовали интересную статистику по поисковым запросам в московском метро. В подсчете учитывали запросы с устройств, подключенных к сети Wi-Fi в московском метрополитене. За изученный период — с 1 марта по 30 апреля 2017 года — таких запросов было 18,5 миллиона. 99,2% из них заданы с мобильных устройств — смартфонов и планшетов.





Для сравнения использовалась контрольная выборка из 16,4 миллиона случайных запросов, заданных за тот же период с мобильных устройств по всей Москве.

Количество поисковых запросов в течение дня соответствует загруженности метро. С часу ночи до пяти утра метрополитен закрыт, и в это время оттуда приходят единичные запросы — скорее всего, их задают работники подземки. После открытия станций количество запросов резко вырастает. На графике рабочего дня видны утренний и вечерний часы пик. Утренний продолжается два часа — с 7:40 до 9:40. В это время из метро приходит в полтора раза больше запросов, чем в среднем. Вечерний час пик еще длиннее — с 17:20 до 19:50. Наиболее тяжёлое время для московской подземки — час утром (с 8:00 до 9:00) и полчаса вечером (с 18:20 до 18:50). В эти интервалы запросов становится в два раза больше, чем в среднем.

Самая характерная для метро тема — информационные технологии. Доля профессиональных запросов про компьютеры и программирование в подземке в два раза выше, чем в городе в целом. Видимо, люди, связанные с этой сферой, привыкли работать и учиться повсюду, в том числе в дороге. Также из метро поступает заметно больше запросов про транспорт и досуг: по пути люди выбирают, где провести время, и спрашивают, как добраться в разные места.

Наименее подходящие для поиска в подземке темы — порно и интимные услуги. Очевидно, пользователи стесняются соседей по вагону. Кроме того, из метро поступает заметно меньше запросов про кино, дачу и кроссворды. А вот где знакомиться и искать игры, информацию о знаменитостях и здоровье — в метро или в любом другом месте, — пользователям более или менее все равно.