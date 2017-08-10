Что случилось 9 августа 2017 года?

Hellblade: Senua's Sacrifice вышла и получает высокие оценки критиков. Средний балл на Metacritic равняется 81 из 100. В сети появились фотографии Nokia 8. Смартфон Honor 9 предстал в трех новых цветах на рендерах, среди которых желтый и оранжевый. 

Xperia XZ1 показался на живых фото с другими моделями смартфонов Sony. Раскрыты технические параметры смартфона Oukitel K3. Blackview A7 оказался самым дешевым смартфоном с двойной камерой на рынке. Meizu рассылает приглашения на презентацию M6 Note 23 августа.

Apple запатентовала новый iPhone nano. Samsung Galaxy A7 (2017) начал обновляться до Android 7.0 Nougat. Появилась новая информация о Dishonored: Death of the Outsider. Lenovo представила десятиядерный смартфон K8 Note с двойной камерой. 

Доля Nougat достигла 13,5% на Android-устройствах. Абонент МТС со специальным тарифом для роуминга скачал навигатор на 120 тысяч рублей. Потенциальные официальные чехлы для iPhone 8 показались на фото. 

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