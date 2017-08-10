Кассини начинает пять финальных облетов Сатурна

Международное аэрокосмическое агентство NASA сообщило, что зонд «Кассини» (Cassini) вскоре начнет пять финальных облетов вокруг Сатурна с близким прохождением через верхние слои атмосферы планеты.


Первый из пяти проходов «Кассини» начнет 14 августа, в понедельник. Во время этих облетов зонд пройдет на расстоянии от 1630 до 1710 километров над верхней границей облаков Сатурна.

Напомним, зонд «Кассини» был создан NASA совместно с Европейским космическим агентством и Итальянским космическим агентством. Он предназначен для исследования Сатурна, его колец и спутников. Зонд был запущен 15 октября 1997 года и 1 июля 2004 года вышел на орбиту спутника Сатурна.

В конце апреля «Кассини» начал маневры, включающие 22 прохода между Сатурном и его внутренним кольцом. В результате маневров он окончательно погрузится в атмосферу 15 сентября, планово самоуничтожившись. Тем не менее, он может выйти из строя и раньше.

Источник
NASA
Теги
космос своя атмосфера NASA НАСА Сатурн Cassini кассини

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