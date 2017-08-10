Китай провел безопасную передачу данных со спутника впервые в истории

Китайцы первыми в истории сумели успешно и безопасно передать данные при помощи квантового шифрования со своего спутника «Мо-Цзы» на Землю. Сигнал был направлен на наблюдательную станцию Синлун в горах Яньшань провинции Хэбэй и на станцию Наньшань близ Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Расстояние, которое пришлось преодолеть сигналу, составляло от 645 до 1200 км, скорость передачи данных была на 20 порядков больше, чем, если бы передача осуществлялась с помощью оптоволоконного кабеля аналогичной длины.

Ученые сообщили, что у них имелось всего 10-минутное окно для эксперимента, когда спутник пролетал над Китаем. За это время можно передать 300 килобит зашифрованной информации.

В будущем данное достижение должно помочь осуществлять не прослушиваемые звонки, передавать информацию и банковские данные без угрозы их перехвата — создать полностью защищенную от взлома сеть. В Китае рассчитывают, что смогут реализовать проект уже к 2030 году.