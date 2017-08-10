Facebook запустил собственный YouTube

Команда социальной сети Facebook представила новую платформу для видео — Facebook Watch. Она станет доступна в веб-интерфейсе, приложениях для мобильных, десктопов и телевизоров. Она будет представлена в виде нового раздела и заменит кнопку видео.





Первое время Facebook Watch появится для ограниченного числа пользователей в США, прежде чем начнется более масштабное развертывание в следующие несколько недель.

Судя по описанию, Facebook Watch задумывался как альтернатива YouTube для создателей видео разного уровня. Она должна предоставить возможность публиковать свои записи/серии в более логичным формате, чем дает пользовательский профиль сейчас. Предусмотрена социальная составляющая, позволяющая подписываться на новые ролики от конкретных создателей, находить новый контент в разделах с самым обсуждаемым или просмотренном друзьями видео.

В Facebook Watch появятся и профессиональные записи, включая передачи и трансляции от National Geographic, NASA, Billboard и Major League Baseball. Создателям контента обещано 55% от доходов с рекламы на платформе, на 10% больше, чем у YouTube.