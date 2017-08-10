В Японии появился спиннер, способный крутиться 13,5 минут

Японская компания NSK сообщает, что сумела создать самый долгоиграющий спиннер на планете — он способен крутиться вокруг своей оси 13,5 минут. Обычно же спиннеры, популярность которых в мире сейчас невероятно высокая, крутятся не больше 1-2 минут.

Секретом спиннера являются то, что в нем использованы особые подшипники, изначально разработанные для комических спутников.

Стоимость игрушки от NKS высокая — за такой спиннер придется выложить 17 000 йен (более 9000 рублей).