В прошлом Луна была похожа на Землю

Исследователи из Массачусетского технологического института и Университета Рутгерса узнали, что в прошлом магнитное поле Луны генерировалось огромной динамо-машиной, похожей на Земную. Также утверждается, что магнетизм Луны держался на 1 миллиард лет дольше, чем предполагалось ранее.

Чтобы выяснить это, ученым пришлось изучить образцы лунных пород, собранных «Аполлоном-15». Они появились 1-2,5 миллиарда лет назад, когда магнитное поле спутника было довольно слабым, индукция составляла 5 микротесла, что в 10 раз слабее, чем у Земли. Но в 1000 раз сильнее, чем в межпланетном пространстве. Но, по словам экспертов, 3-4 миллиарда лет назад магнетизм Луны был сильнее на 2 порядка.

Благодаря открытию ученые выяснили, какие механизмы приводили магнитное динамо в действие.

Изначально поле поддерживало вращение ядра Луны, которое приводилось в движение из-за гравитации Земли (тогда спутник был намного ближе к нашей планете). Но, когда Луна отдалилась, Земля уже не могла так влиять на свой спутник и заставлять вращаться ядро — тогда в действие вступил другой механизм.

Когда ядро Луны остывало, внутри появилась конвекция, теплые слои вещества всплывали, холодные, напротив, опускались. Потоки горячих металлических пород закручивались благодаря силам Кориолиса и создавали электрические токи, которые и генерировали магнитное поле. 

Источник
Lenta
Теги
наука земля Луна

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