Власти Москвы создают нейросеть для оплаты ЖКУ

Власти Москвы привлекают горожан к участию в эксперименте по созданию электронного сервиса на основе нейронных сетей. Столичный Департамент информационных технологий работает над алгоритмом, который упростит передачу показаний приборов учета воды. Разработчики намерены научить сервис автоматически определять по фотографии, что показывает счетчик.





Обучить быстрому и точному распознаванию показаний нейросеть планируют до конца года. Для этого она должна обработать несколько тысяч фотографий счетчиков горячей и холодной воды.

Ведомство попросило москвичей принять участие в эксперименте и отправить фото с показаниями приборов учета на страницу проекта. Для загрузки фото не нужна регистрация.

Как обещают разработчики, после завершения обучения нейросеть будет способна распознавать цифры на любых снимках, которые способен различить человеческий глаз, независимо от их качества, разрешения камеры, уровня освещенности и угла съемки. Если процент ошибок останется высоким, системе покажут дополнительные фотографии.



По словам Андрея Белозерова, советника руководителя Департамента информационных технологий Москвы по стратегическим проектам и инновациям, на базе этой нейросети может появиться сервис, который позволит не вводить данные счетчиков вручную. Система будет автоматически распознавать показания и передавать их в единый информационно-расчетный центр для формирования платежных документов.