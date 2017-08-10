Российские разработчики придумали как «перепрограммировать» мозг перенесшего инсульт человека

Компания «Интеллект и инновации» разработала программно-аппаратный комплекс Reabunculus, основанный на использовании нейросетей и виртуальной реальности, который помогает людям, перенесшим инсульт, восстановить двигательные функции. О проекте рассказала компания Microsoft.





По словам разработчиков, платформа Reabunculus способна «перепрограммировать» мозг пациентов, перенесших инсульт. Она дополняется датчиками движения Kinect и работает в облаке Microsoft Azure.

Система предлагает настраиваемый прошедший апробацию комплекс упражнений. В ходе выполнения упражнений, нейросеть анализирует движения пациента и подталкивает его к тому, чтобы постепенно расширять их диапазон. Rehabunculus предназначен для использования как в медицинских учреждениях, так и на дому, это решение дополняет локоматы (роботизированные механизмы), традиционно применяемые при реабилитации, позволяя сделать процесс реабилитации непрерывным.





Более 70% информации поступает в мозг через зрительное восприятие, и именно это свойство человеческого организма использует Rehabunculus. После предварительной калибровки и настройки платформы пациент в шлеме виртуальной реальности выполняет несложные упражнения вроде отбивания ракеткой мячей. Погрузившись в виртуальный мир, мозг человека не чувствует разницы между реальностью и картинкой. Ему кажется, что руки находятся там, где он их видит, хотя на самом деле это может быть не так. Специально созданный алгоритм подстраивает эту разницу, чтобы скорректировать движения, таким образом тренируя мозг на верное выполнение упражнений и восстановление моторных функций в конечностях или способствуя повышению мотивации пациентов.



Кроме того, программа использует еще и предиктивный метод, предсказывая ошибки пациентов и работая с ними в режиме реального времени. В зависимости от успехов человека Rehabunculus либо показывает человеку что у него получается лучше, чем на самом деле, либо усугубляет ошибку, заставляя прикладывать больше усилий для ее исправления. Для подобного анализа и перехода от тестирования к массовому применению будет использоваться облачная платформа Azure.