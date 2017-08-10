Роскомнадзор занес Snapchat в реестр организаторов распространения информации

В четверг, 10 августа, Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации компанию Snap Inc. – владельца популярного мобильного приложения Snapchat.


Компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения. Как отмечает ведомство, в настоящее время в реестре зарегистрировано 89 организаторов распространения информации.

Не так давно в России отгремел скандал, связанный с отказом Павла Дурова регистрировать Telegram в реестре и угрозой блокировки в России, завершившийся включением мессенджера в реестр под обещание Александра Жарова, руководителя Роскомнадзора, что у властей нет желания получить доступ к личной переписке пользователей Telegram. В случае со Snapchat подобных скандалов не было.

Источник
Роскомнадзор
Теги
Россия мессенджер роскомнадзор Snapchat реестр

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