Роскомнадзор занес Snapchat в реестр организаторов распространения информации

В четверг, 10 августа, Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации компанию Snap Inc. – владельца популярного мобильного приложения Snapchat.





Компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения. Как отмечает ведомство, в настоящее время в реестре зарегистрировано 89 организаторов распространения информации.

Не так давно в России отгремел скандал, связанный с отказом Павла Дурова регистрировать Telegram в реестре и угрозой блокировки в России, завершившийся включением мессенджера в реестр под обещание Александра Жарова, руководителя Роскомнадзора, что у властей нет желания получить доступ к личной переписке пользователей Telegram. В случае со Snapchat подобных скандалов не было.