В российском Apple Music заработал раздел «Телешоу и фильмы» с «Карпул-караоке»

Компания Apple объявила о запуске нового раздела для российских пользователей музыкального сервиса Apple Music. Сегодня для подписчиков Apple Music в России стал доступен раздел «Телешоу и фильмы», в котором состоялась премьера телепередачи «Карпул-караоке» (Carpool Karaoke) с субтитрами на русском языке.





Свежие выпуски «Карпул-караоке» будут доступны в Apple Music каждый вторник. В этой передаче звезды музыки, телевидения, кино, спорта и поп-культуры едут на машине, общаясь «за жизнь» вообще и о музыке, в честности, параллельно исполняя свои любимые песни за рулем.

Первый выпуск «Карпул-караоке» появился в составе The Late Late Show с Джеймсом Корденом, удостоенного премии «Эмми», и быстро стал вирусной сенсацией. Теперь «Карпул-караоке» снимается для Apple Music телевизионной студией CBS и студией Fulwell 73. Создателями и исполнительными продюсерами стали Джеймс Корден и Бен Уинстон, вместе с исполнительным продюсером Эриком Панковски.

В передаче встречаются Уилл Смит и Джеймс Корден, Майли, Ноа, Билли Рэй – все семейство Сайрус, Шакира и Тревор Ной, звезды «Игры престолов» Софи Тернер и Мэйси Уильямс, Куин Латифа и Джада Пинкетт-Смит, Джон Ледженд, Алиша Киз и Тараджи Хенсон, Леброн Джеймс и Джеймс Корден, и многие другие.