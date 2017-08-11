Ученые внедрили в ДНК вирус

Ученые Вашингтонского университета в Сиэтле (США) внедрили в ДНК информацию по взлому компьютеров. В короткой цепи нуклеиновой кислоты (состоящую из 176 нуклеотидов) была закодирована компьютерная команда. Затем молекулы поместили в секвенатор, использующийся для определения нуклеотидной последовательности.

Прочитанная ДНК была сохранена в виде набора нулей и единиц, но возник эффект переполнения буфера — часть данных была записана программой за пределами выделенной памяти, что в итоге привело к ее аварийному завершению. Это позволило выполнять произвольные операции от имени учетной записи, от которой программу запустили.

В результате эксперимента исследователи смогли получить доступ к компьютеру. Однако для взлома им пришлось отключить функцию обеспечения безопасности системы и добавить уязвимость к редко используемой биоинформатической программе. 

Источник
Lenta
Теги
вирус наука

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
Цифровой помощник Вера займется наймом для МТС
Samsung готовит Bixby Voice к международному запуску
У «Лаборатории Касперского» больше нет претензий к Microsoft

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 112
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 48
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 45
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 43
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 37
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 37