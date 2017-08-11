Ученые внедрили в ДНК вирус

Ученые Вашингтонского университета в Сиэтле (США) внедрили в ДНК информацию по взлому компьютеров. В короткой цепи нуклеиновой кислоты (состоящую из 176 нуклеотидов) была закодирована компьютерная команда. Затем молекулы поместили в секвенатор, использующийся для определения нуклеотидной последовательности.

Прочитанная ДНК была сохранена в виде набора нулей и единиц, но возник эффект переполнения буфера — часть данных была записана программой за пределами выделенной памяти, что в итоге привело к ее аварийному завершению. Это позволило выполнять произвольные операции от имени учетной записи, от которой программу запустили.

В результате эксперимента исследователи смогли получить доступ к компьютеру. Однако для взлома им пришлось отключить функцию обеспечения безопасности системы и добавить уязвимость к редко используемой биоинформатической программе.