Сравнимый с челябинским метеоритом астероид пролетит мимо Земли

Европейское космическое агентство ESA сообщило, что астероид 2012 TC4 пролетит мимо Земли 12 октября. Это относительно небольшой объект, диаметром 15-30 метров, он сравним с домом высотой от 5 до 12 этажей.





Изначально 2012 TC4 был открыт в 2012 году во время совместного проекта ESA с Европейской южной обсерваторией ESO по обнаружению объектов с небольшой интенсивностью излучения, которые могут столкнуться с Землей.

Как отмечают специалисты, если астероид такого размера попадет в атмосферу Земли, то произведет такой же эффект, как знаменитый челябинский метеорит, упавший 15 февраля 2013 года.

Астероид пройдет на расстоянии 44 тысяч километров от Земли. Пока он будет видимым, астрономы смогут изучить подробности о нем, том числе получить информацию о его составе.