У «Лаборатории Касперского» больше нет претензий к Microsoft

Компания Microsoft выполнила предупреждение ФАС по претензиям «Лаборатории Касперского» в злоупотреблении доминирующим положением, нарушающем российский закон о защите конкуренции. Об этом сообщила пресс-служба «Лаборатории Касперского».





Компания подтвердила, что все пункты ее обращения в ФАС (Федеральную антимонопольную службу) России касательно недобросовестной конкуренции были удовлетворены. Отмечается, что компания довольна предложенным Microsoft подходом к исполнению предупреждений ФАС и сроками его реализации.

«Лаборатория Касперского» также готовит обращение в Европейскую комиссию и Федеральное ведомство по картелям Германии о том, что у нее больше нет замечаний к Microsoft.

Напомним, в ноябре 2016 года ФАС России возбудила дело в отношении Microsoft после жалобы «Лаборатории Касперского». Компанию не устроило то, что Microsoft сократила время для адаптации и обеспечения совместимости антивирусного ПО сторонних разработчиков для операционной системы Windows 10. Если до этого срок составлял около двух месяцев, то затем он сократился до 6 календарных дней. При этом если стороннее ПО не успело адаптироваться к Windows 10, то оно отключается и вместо него автоматически запускается Windows Defender от самой Microsoft.

Теперь у разработчиков систем безопасности будет больше времени для подготовки к релизу новых версий Windows, а также они будут получать финальные сборки Windows заранее. Изменения увидят свет с выходом обновления Windows 10 Fall Creators Update.