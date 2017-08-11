Проект Microsoft поможет обнаружить рак за 30 секунд

Компания Microsoft рассказала о своем проекте InnerEye, разрабатываемом научно-исследовательским подразделением Microsoft Research. По задумке исследователей, InnerEye поможет врачам значительно ускорить работу со снимками внутренних органов и тканей пациентов, тем самым значительно сократит время на обнаружение злокачественных образований у человека и дальнейшее их лечение.





В основе решения лежат датчики Microsoft Kinect и умная система распознавания изображений. В процессе компьютерной томографии получается серия из сотен снимков. На каждом снимке врач должен обвести орган, который будет подвергнут химиотерапии, чтобы затем воссоздать из этих контуров трехмерное изображение.

Как отмечают разработчики, на эту процедуру врач обычно тратит несколько часов, в то время как InnerEye делает это автоматически, затрачивая не более 30 секунд. После этого врачу остается проверить результаты и в случае необходимости внести правки.

Следующим шагом для исследователей будет реализация механизма постоянной тренировки алгоритма на основе новых данных.