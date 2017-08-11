Минкомсвязи назвало, какие пользовательские данные из соцсетей и мессенджеров обяжут передать в ФСБ

Минкомсвязи опубликовало и выложило для общественного обсуждения проект приказа с требованиями к оборудованию и данным, которые потребуется передавать ФСБ при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Приказ касается так называемых «организаторов распространения информации», включенных в специальный реестр, в который так не хотел попадать Telegram.

Народное творчество
Народное творчество

В этот список, например, входят соцсети ВКонтакте и Одноклассники, такие компании как Яндекс, Рамблер, Mail.ru и многие другие. Им потребуется установить специальное оборудование, которое позволит хранить все необходимые данные. С 1 января 2018 года такие компании должны будут хранить все данные, включая звонки и сообщения, которыми обмениваются пользователи, в течение шести месяцев.

В рамках приказа, программно-аппаратный комплекс для проведениях оперативно-разыскных мероприятий должен хранить такие данные о пользователях:

  • идентификатор пользователя
  • фамилию, имя, отчество
  • псевдоним
  • дата и время регистрации
  • дату рождения
  • указанный адрес проживания
  • паспортные данные
  • список родственников 
  • список языков, которыми владеет пользователь
  • номер телефона и адрес электронной почты
  • аккаунты в других сервисах
  • дата и время использования сервиса, авторизации и выхода
  • IP-адрес
  • местоположение
  • используемое приложение (клиент, мессенджер, браузер)
  • текст сообщений
  • записи голосовых и видеозвонков
  • переданные файлы
  • данные о совершенных платежах
Источник
Портал проектов нормативных правовых актов
Теги
Россия социальная сеть закон мессенджер Минкомсвязи ФСБ

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