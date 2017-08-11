Минкомсвязи назвало, какие пользовательские данные из соцсетей и мессенджеров обяжут передать в ФСБ
Минкомсвязи опубликовало и выложило для общественного обсуждения проект приказа с требованиями к оборудованию и данным, которые потребуется передавать ФСБ при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Приказ касается так называемых «организаторов распространения информации», включенных в специальный реестр, в который так не хотел попадать Telegram.
В этот список, например, входят соцсети ВКонтакте и Одноклассники, такие компании как Яндекс, Рамблер, Mail.ru и многие другие. Им потребуется установить специальное оборудование, которое позволит хранить все необходимые данные. С 1 января 2018 года такие компании должны будут хранить все данные, включая звонки и сообщения, которыми обмениваются пользователи, в течение шести месяцев.
В рамках приказа, программно-аппаратный комплекс для проведениях оперативно-разыскных мероприятий должен хранить такие данные о пользователях:
- идентификатор пользователя
- фамилию, имя, отчество
- псевдоним
- дата и время регистрации
- дату рождения
- указанный адрес проживания
- паспортные данные
- список родственников
- список языков, которыми владеет пользователь
- номер телефона и адрес электронной почты
- аккаунты в других сервисах
- дата и время использования сервиса, авторизации и выхода
- IP-адрес
- местоположение
- используемое приложение (клиент, мессенджер, браузер)
- текст сообщений
- записи голосовых и видеозвонков
- переданные файлы
- данные о совершенных платежах