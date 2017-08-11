Цифровой помощник Вера займется наймом для МТС

Оператор МТС начала использовать для найма персонала робота-рекрутера по имени Вера, работающего на базе технологии искусственного интеллекта.


Вера представляет собой разработку российского стартапа Stafory, портфельной компании Фонда развития интернет-инициатив. Робот ищет на интернет-ресурсах резюме кандидатов по заданным параметрам. Тем, кто подходит по критериям поиска к вакансии, звонит, проводит первичное собеседование – самообучающаяся нейросеть распознает естественную речь человека и ведет с кандидатами диалог.

В случае сохранения взаимной заинтересованности, робот высылает описание вакансии и переадресует кандидата на живого рекрутера, который и принимает решение о найме.

МТС заключила годовой контракт на использование робота после трехмесячного испытательного срока тестового периода. За время теста Вера поставила рекорд по количеству отсмотренных резюме кандидатов, оценив на соответствие требованиям МТС более 100 000 резюме в 50 городах России, и наняла в результате 69 сотрудников.

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