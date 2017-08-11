Samsung готовит Bixby Voice к международному запуску

Компания Samsung готовится запустить голосовые возможности цифрового помощника Bixby в международном масштабе. Об этом сообщил профильный ресурс SamMobile.


Источник обнаружил в обновлении официального приложения Contacts в секции "Что нового" (What’s new) указание на международный запуск Bixby на английском языке.

Напомним, голосовой помощник Samsung Bixby вышел с релизом флагманских смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8+, но только в Южной Корее. В других регионах голосовые функции Bixby оставался нерабочими из-за проблем с адаптацией к английскому языку вплоть до июля, когда Samsung запустила голосовые возможности Bixby на американском английском в США и Южной Корее.

Источник
SamMobile
Теги
смартфон ANDROID Samsung Bixby

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