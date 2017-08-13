В 2025 году появятся беспилотные пассажирские самолеты

Пассажирские самолеты, которые будут управляться непосредственно с земли, должны появиться уже к 2025 году. Такие лайнеры будут выполнять рейсы без участия живых пилотов, что позволит сэкономить компаниям-перевозчикам около 35 миллиардов долларов. 

Сообщается также, что уже сегодня большая часть полета проходит под управлением автопилота. Робот способен даже посадить машину в сложных условиях и при ограниченной видимости. 

Эксперты считают, что отказ от пилотной гражданской авиации позволит снизить стоимость авиабилетов примерно на 10%. Проблемой с введением роботов-самолетов может стать лишь страх пассажиров, больше доверяющих живым людям, а не электронным системам. 

Источник
VentureBeat
Теги
наука самолеты

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
Курс биткоина превысил 4000 долларов
В ночь на 13 августа можно увидеть звездопад Персеиды
Минкомсвязи назвало, какие пользовательские данные из соцсетей и мессенджеров обяжут передать в ФСБ

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 118
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 69
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 45
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 43
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 40
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 37