В 2025 году появятся беспилотные пассажирские самолеты

Пассажирские самолеты, которые будут управляться непосредственно с земли, должны появиться уже к 2025 году. Такие лайнеры будут выполнять рейсы без участия живых пилотов, что позволит сэкономить компаниям-перевозчикам около 35 миллиардов долларов.

Сообщается также, что уже сегодня большая часть полета проходит под управлением автопилота. Робот способен даже посадить машину в сложных условиях и при ограниченной видимости.

Эксперты считают, что отказ от пилотной гражданской авиации позволит снизить стоимость авиабилетов примерно на 10%. Проблемой с введением роботов-самолетов может стать лишь страх пассажиров, больше доверяющих живым людям, а не электронным системам.