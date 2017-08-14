NASA опубликовало финальные снимки Титана

Международное аэрокосмическое агентство NASA опубликовало снимки поверхности Титана, сделанные зондом «Кассини» (Cassini) во время последнего близкого прохода мимо этого крупнейшего спутника Сатурна.







Эта пара снимков была сделана 22 апреля 2017 года, когда зонд в последний раз приблизился Титану, перед заключительным этапом своей миссии, включая уничтожение гибель в атмосфере Сатурна. Он пролетел над поверхностью Титана на рекордно близком расстоянии в 979 км.





Снимки охватывают территорию около 300 километров. Как отмечают специалисты, за 13 лет, которые пришли с момента первого радарного пролетного исследования Титана в 2004 году, поверхность спутника существенно не изменилась.

Напомним, зонд «Кассини» был создан NASA совместно с Европейским космическим агентством и Итальянским космическим агентством. Он предназначен для исследования Сатурна, его колец и спутников. Зонд был запущен 15 октября 1997 года и 1 июля 2004 года вышел на орбиту спутника Сатурна.

В конце апреля «Кассини» начал маневры, включающие 22 прохода между Сатурном и его внутренним кольцом. В результате маневров он окончательно погрузится в атмосферу 15 сентября, планово самоуничтожившись. Тем не менее, он может выйти из строя и раньше.