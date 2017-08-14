Российский прибор на борту марсохода Curiosity превысил ожидания по долговечности в пять раз

Российский прибор на борту марсохода Curiosity международное аэрокосмического агентства NASA превысил предполагаемый срок функционирования в пять раз. Об этом сообщила пресс-служба Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).





12 августа 2017 года исполнилось пять земных лет с момента первого включения на Марсе российского нейтронного прибора ДАН («Динамическое альбедо нейтронов»). Как отмечают специалисты, прибор ДАН продолжает успешно работать и на каждой остановке марсохода проводит зондирование импульсами нейтронов метрового слоя вещества на дне марсианского кратера Гейл для оценки содержания в нем грунтовой воды.

За четыре дня до этого события, 8 авуста 2017 года во время очередного сеанса измерений импульсный нейтронный генератор прибора ДАН излучил семимиллионный импульс нейтронов и продолжает работать сейчас, превысив предполагаемый срок функционирования уже в пять раз.

Генератор по своим конструктивным особенностям необратимо расходует ресурс излучения нейтронов, и поэтому он имеет конечный срок активной работы. Согласно технической документации на бортовую аппаратуру ДАН «гарантийный срок» работы нейтронного генератора на поверхности Марса составляет не менее одного года.

В ИКИ РАН отметили: «Можно констатировать, что в России создан уникальный космический прибор, который по своим исследовательским возможностям и техническим характеристикам не имеет аналогов в мировой космической науке».

Напомним, марсианская научная лаборатория Curiosity была запущена 26 ноября 2011 года, а мягкая посадка на поверхность Марса состоялась 6 августа 2012 года в районе кратера Гейл.