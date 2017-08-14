ФАС разрешила МегаФону купить оставшуюся половину «Евросети»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) одобрила ходатайство по сделке между МегаФоном и ВымпелКомом в отношении «Евросети». Одобрение ведомства было важным этапом на пути к закрытию сделки.


Напомним, в июле МегаФон и ВымпелКом договорились о дальнейшей судьбе крупной розничной сети электроники «Евросеть» и объявили о достигнутом соглашении. В рамках соглашения, МегаФон выкупит у ВымпелКома принадлежащую тому долю в 50% акций «Евросети». В результате, доля МегаФона достигнет 100%, то есть МегаФон окажется единственным владельцем «Евросети». С другой стороны, ВымпелКом приобретет половину розничных салонов «Евросети».

Сама по себе «Евросеть», несмотря на изменения в составе акционеров, останется на рынке в качестве самостоятельной операционной компании, сохранит бренд и продолжит развиваться как розничная сеть.

Источник
ФАС
Теги
Россия мегафон вымпелком ФАС Евросеть

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