ФАС: только один оператор готов отменить роуминг по России

Пресс-служба Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) рассказала как отреагировали операторы "большой четверки" на предупреждение относительно внутрисетевого роуминга по России. Как оказалось, только один из операторов выразил готовность исполнить предписание, хоть не в сроки, указанные ведомством.





Операторам связи надлежало исполнить предупреждения в 14-дневный срок. С учетом даты получения предупреждений, это 7 августа 2017 года и 10 августа 2017 года. Три дня дается операторам на уведомление ФАС России о выполнении предупреждений.

По состоянию на 14 августа 2017 года один из операторов связи направил в адрес ведомства мотивированное ходатайство о продлении сроков исполнения предупреждения и выразил готовность исполнить его в новые сроки. О каком именно операторе идет речь, ФАС не уточнила.

Еще один оператор направил ходатайство о разъяснении предупреждения и продлении сроков без достаточных мотивированных обоснований, в связи с чем 4 августа ему было отказано в продлении сроков с указанием на возможность повторно вернуться к рассмотрению мотивированного ходатайства. Повторного обращения не было. Два других оператора 28 июля и 4 августа заявили лишь ходатайства об ознакомлении с отчетами о состоянии конкуренции на рынке. Такой возможностью они воспользовались, соответственно 10 и 4 августа 2017 года.

Напомним, 17 июля ФАС вынесла четырем российским крупнейшим операторам предупреждение с требованием, фактически, устранить роуминг по стране. В деятельности МТС, ВымпелКома, МегаФона и Tele2 были обнаружены признаки нарушения закона о защите конкуренции — операторы установили поддерживали разные тарифы на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России.