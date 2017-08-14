Google исправила проблему с голосовым Ассистентом на Android Wear

Компания Google исправила ряд проблем с голосовым помощником Google Ассистент на смарт-часах с платформой Android Wear. Об этом сообщается на форуме Google Product Forums.





По сообщению менеджера сообщества, компания выпустила серверное изменение, которое и должно решить несколько проблем с голосовым управлением на Android Wear. Пользователям, у которых проблемы все еще наблюдаются, рекомендуется обновить приложение Google до версии 7.8.

Напомним, пользователи Android Wear жаловались, что Ассистент отказывается производить любые действия на устройстве, за исключением поиска в Google. На запросы, вроде, вопрос о текущем времени или команды отправить текстовое сообщение, Ассистент отвечал, что не может произвести данную операцию.