Google исправила проблему с голосовым Ассистентом на Android Wear

Компания Google исправила ряд проблем с голосовым помощником Google Ассистент на смарт-часах с платформой Android Wear. Об этом сообщается на форуме Google Product Forums.


По сообщению менеджера сообщества, компания выпустила серверное изменение, которое и должно решить несколько проблем с голосовым управлением на Android Wear. Пользователям, у которых проблемы все еще наблюдаются, рекомендуется обновить приложение Google до версии 7.8.

Напомним, пользователи Android Wear жаловались, что Ассистент отказывается производить любые действия на устройстве, за исключением поиска в Google. На запросы, вроде, вопрос о текущем времени или команды отправить текстовое сообщение, Ассистент отвечал, что не может произвести данную операцию.

Источник
Google Product Forums
Теги
Google смарт-часы Android Wear голосовой помощник Google Assistant Google Ассистент

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