Высадка на Нибиру планируется в 2100 году

Ученые из Оклендского университета (Новая Зеландия) предполагают, что в 2100 году человечество сможет развиться настолько, а технологии уйдут так далеко, что мы сможем отправиться к считающейся опасной планете Нибиру с целью ее исследования и колонизации. Сейчас же, утверждают специалисты, уровень технологического прогресса недостаточен для колонизации человечеством новых планет.

На данный момент эксперты заняты изучением вероятности наличия живых организмом на Нибиру. Некоторые предполагают, что жизнь в той или иной форме там может существовать.

По сообщениям СМИ, в 2035 году люди посетят Марс, в 2065 — Юпитер.  

Источник
Rambler
Теги
космос

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
ФАС: только один оператор готов отменить роуминг по России
В мобильном YouTube тестируют живые счетчики просмотров
ФАС разрешила МегаФону купить оставшуюся половину «Евросети»

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 127
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 91
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 50
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 45
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 45
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 37