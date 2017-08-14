Высадка на Нибиру планируется в 2100 году

Ученые из Оклендского университета (Новая Зеландия) предполагают, что в 2100 году человечество сможет развиться настолько, а технологии уйдут так далеко, что мы сможем отправиться к считающейся опасной планете Нибиру с целью ее исследования и колонизации. Сейчас же, утверждают специалисты, уровень технологического прогресса недостаточен для колонизации человечеством новых планет.

На данный момент эксперты заняты изучением вероятности наличия живых организмом на Нибиру. Некоторые предполагают, что жизнь в той или иной форме там может существовать.

По сообщениям СМИ, в 2035 году люди посетят Марс, в 2065 — Юпитер.