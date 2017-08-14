Назван возраст системы TRAPPIST-1

NASA сообщает, что ученым удалось оценить примерный возраст звездной системы TRAPPIST-1, в которой находятся как минимум 7 похожих на Землю планет.

Изначально эксперты предполагали, что TRAPPIST-1 существует не менее 500 миллионов лет. Однако сейчас специалисты пришли к выводу, что система куда старее — ее возраст находится в диапазоне от 5,4 до 9,8 миллиардов лет. Для сравнения — наша Солнечная система появилась 4,57 миллиарда лет назад.

Неизвестно, каким образом возраст мог сказаться на возможности потенциальной жизни на планетах TRAPPIST-1. Звезда системы, масса которой составляет лишь 8% от нашего Солнца, довольно спокойная, мощные вспышки практически исключены. Однако в прошлом ее активность могла быть выше — из-за чего атмосфера и океаны на планетах могли исчезнуть. Впрочем, по словам ученых, такие звезды могут жить и давать тепло планетам очень долго.

Напомним, что весной NASA объявила об обнаружении семи планет, сходных размером с Землей, вращающихся вокруг ультра-холодной карликовой звезды под названием TRAPPIST-1 (Траппист-1).

Звезда TRAPPIST-1 находится на расстоянии примерно 40 световых лет от Солнца. Ранее считалось, что планетарная система звезды состоит из трех планет. Но, как обнаружили ученые с помощью космического телескопа Спитцер, планет на самом деле семь.

Три из них находятся в так называемой зоне обитаемости, то есть чисто теоретически условия на поверхности близки к Земным, могут обеспечить наличие жидкой воды на поверхности и благоприятны для зарождения жизни. Опять-таки, теоретически, вода может найтись на всех семи планетах, но на этих трех она наиболее вероятна.

Наличие воды в жидком виде рассматривается учеными как ключевой фактор для зарождения жизни в том виде, как мы ее знаем. Ученые отмечают, что обнаружение такой системы экзопланет представляет собой огромный шаг вперед к возможности получить, наконец, ответ на вопрос, одиноки ли мы во вселенной.