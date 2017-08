Что случилось 14 августа 2017 года?

No Man's Sky оказалась одной из наиболее популярных игр в Steam после выхода обновления. Хоррор Agony задерживается, но до конца года, по всей видимости, появится. Синдзи Миками рассказал о The Evil Within 2; игра окажется более атмосферной и с меньшим количеством сражений, чем в оригинале.

Высадка на Нибиру планируется в 2100 году. Ученые выяснили, что истема TRAPPIST-1 сильно старше Солнечной. Представлена демо-версия кинематографического мода к Half-Life 2. ASUS Zenfone 4 Pro получит аккумулятор на 3600 мАч. А ASUS ZenFone 4 засветился в бенчмарке. Фаблет Xiaomi Redmi Note 5A может быть представлен в нескольких вариантах.

Во льдах Антарктиды обнаружен 91 вулкан. LG V30 получит UX 6.0+ с плавающей панелью вместо второго дисплея. «Семейные» планшеты Lenovo Tab 4 вышли в России. Opera убила приложение Opera Max. Производственная линия iPhone 8 засветилась на видео. На Госуслугах зарегистрировано более 50 миллионов россиян.

Samsung Galaxy Note 8 с двумя SIM-картами выйдет в Европе. Google исправила проблему с голосовым Ассистентом на Android Wear. NASA опубликовало финальные снимки Титана.