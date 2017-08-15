Blizzard передумала отказываться от Battle.net

Прошлой осенью компания Blizzard Entertainment сообщила неожиданное — она отказывается от бренда Battle.net. Сервис для совместной игры через интернет должен был продолжить работать под другим именем — просто как Blizzard. Процесс перехода должен был занять несколько месяцев.


Тем не менее, сейчас Blizzard признала, то это решение было ошибкой и просто соединила “Blizzard” с “Battle.net” — сервис теперь будет назваться Blizzard Battle.net и получил объединенный логотип.

Как поясняла в сентябре компания, название Battle.net устарело, поскольку символизирует ушедшую эпоху, когда нативная поддержка многопользовательской игры воспринималась как нечто сверх ожидаемого. Battle.net было создано разработчиками, чтобы популяризовать идею, дать концепту встроенного мультиплеера говорящее название.

Источник
Blizzard
Теги
игра фейспалм BLIZZARD battle.net

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