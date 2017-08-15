Москвичи могут ремонтировать гаджеты за баллы «Активного гражданина»

Московский городской сервис «Чудо техники» начал принимать бонусы, которые москвичи получили, участвуя в голосованиях в рамках программы «Активный гражданин». Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.


Достаточное количество баллов, чтобы воспользоваться этой услугой, сейчас есть у 423 тысяч горожан. За баллы можно получить три услуги сервиса. Так, проверка технического состояния компьютера, планшета или смартфона в пункте приема обойдется в 750 баллов «Активного гражданина». За диагностику гаджета вместе с вызовом курьера, который заберет и доставит устройство обратно, нужно потратить 1350 баллов. Третьей услугой является покупка дисконтного сертификата на ремонт. Купон со скидкой в 1000 рублей обойдется в 3000 баллов «Активного гражданина».

Для ремонта или диагностики компьютерной техники за баллы необходимо получить промокод на сайте «Активного гражданина» в разделе «Магазин поощрений». Также для подключения услуги нужно указать промокод в заявке на ремонт на сайте проекта «Чудо техники» в пункте «Скидки и бонусы».

Сервис «Чудо техники» работает в Москве с прошлого года. Он собирает и распределяет между проверенными сервисными центрами заказы на диагностику и ремонт компьютерной техники и мобильных устройств. Заявку на ремонт можно оставить на сайте «Чуда техники», по телефону, а также в пункте ремонта.

Источник
Портал мэра и правительства Москвы
Теги
смартфон планшет Россия москва ремонт Чудо техники

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