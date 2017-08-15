Площадка Facebook для торговли между пользователями заработала в Европе

Команда социальной сети Facebook объявила о начале развертывания торговой площадки Marketplace в 17 странах Европы. В ближайшее время Facebook Marketplace заработает в Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции и Швейцарии.


Напомним, изначальный запуск Facebook Marketplace состоялся в октябре 2016 года. Тогда сервис стал доступен только для пользователей в США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

В Facebook Marketplace пользователи соцсети могут продавать и покупать различные товары между собой. Своего рода конкурент Avito. Сервис ориентирован, в первую очередь, на местную торговлю, продажу всякой всячины в местности по соседству. Facebook не планирует брать комиссию с продавца или покупателя, но не несет ответственность за сделки и не защитит от обмана, краж, срывов условий или некачественного товара. Покупатель сможет ознакомиться с информацией о продавце, в том числе месторасположении и дате регистрации в Facebook.

Источник
Facebook
Теги
социальная сеть FACEBOOK Европа Avito Facebook Marketplace

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