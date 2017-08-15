ФАС закрыла дело против Microsoft

ФАС России (Федеральная антимонопольная служба) закрыла дело в отношении компании Microsoft. Дело было завершено после того, как компания устранила выявленные нарушения. Об этом сообщил журналистам Анатолий Голомолзин, заместитель руководителя ведомства, на прошедшем 15 августа брифинге.





Голомолзин отметил: "Условия конкуренции на рынке восстановлены, предупреждение исполнено, штрафные санкции применяться не будут".

Несколькими днями ранее «Лаборатории Касперского» подтвердила, что Microsoft выполнила предупреждение ФАС по ее претензиям в злоупотреблении доминирующим положением, нарушающем российский закон о защите конкуренции. Компания осталась довольна предложенным Microsoft подходом к исполнению предупреждений ФАС и сроками его реализации.

Напомним, в ноябре 2016 года ФАС России возбудила дело в отношении Microsoft после жалобы «Лаборатории Касперского». Компанию не устроило то, что Microsoft сократила время для адаптации и обеспечения совместимости антивирусного ПО сторонних разработчиков для операционной системы Windows 10. Если до этого срок составлял около двух месяцев, то затем он сократился до 6 календарных дней. При этом если стороннее ПО не успело адаптироваться к Windows 10, то оно отключается и вместо него автоматически запускается Windows Defender от самой Microsoft.

Теперь у разработчиков систем безопасности будет больше времени для подготовки к релизу новых версий Windows, а также они будут получать финальные сборки Windows заранее. Изменения увидят свет с выходом обновления Windows 10 Fall Creators Update.