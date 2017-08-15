Мессенджер Google Allo заработал в браузере

Компания Google сделала доступным через веб-браузер свой мессенджер Google Allo. Об этом сообщил Амит Фулай (Amit Fulay‏), глава подразделения, занимающегося Google Allo и Duo, а также WebRTC.





Получить доступ к Google Allo на компьютере теперь можно по адресу allo.google.com/web, но пока только в браузере Chrome. Чтобы все заработало, потребуется зайти в меню Allo-приложения на смартфоне и выбрать пункт "Allo for web" (Веб-версия Allo) и отсканировать QR-код, показанный на странице браузера.





Все это надо проделать обязательно на Android-смартфоне, в версии для iOS такая функциональность обещана "скоро". Для работы веб-версии Allo смартфон должен оставаться подключеным к сети. Кроме того, при использовании веб-версии в мобильном браузере приложение не будет работать.

Приложение Google Allo для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.