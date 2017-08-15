«Калашников» показал электромотоциклы для полиции

Концерн «Калашников», входящий в состав Ростеха, продемонстрировал электромотоциклы ИЖ, предназначенные для дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб полиции. Видеоролики с демонстрацией выложены на YouTube и фирменной страничке Facebook.



Технические характеристики пока подробно не описываются. Упомянуто лишь, что максимальная мощность двигателя составляет 15 кВт, а от одной подзарядки мотоцикл сможет проехать 150 километров.


Как отмечает пресс-служба концерна, столичные полицейские уже ознакомились с новой техникой. Следующим шагом планируется организовать полноценные тестовые испытания отечественных электромотоциклов совместно с ГУ МВД России по Москве. Первые образцы будут переданы московской полиции в конце августа. Широкой аудитории их представят на форуме «Армия-2017», который пройдет с 22 по 27 августа в подмосковном центре «Патриот».

Источник
Калашников
Теги
Россия мотоцикл полиция Калашников электромотоцикл

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