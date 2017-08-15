МаксимаТелеком закрыла обход рекламы в бесплатном Wi-Fi московского метро

Компания МаксимаТелеком, отвечающая за сеть Wi-Fi в московском метрополитене, перекрыла лазейку, которая позволяла пользователям бесплатной сети Wi-Fi в метро избегать просмотра рекламы.





Дело в том, что Wi-Fi в московском метрополитене предлагается в двух режима — с показом рекламы, но бесплатно, и с подключением платного премиального пакета, который убирает рекламу и активирует «бесшовную авторизацию». Однако смекалистые пассажиры частенько используют различные уловки, чтобы и деньги не платить и рекламу не видеть.

Обычно пользователю приходится зайти на страницу авторизации с рекламным баннером, а потом — на страницу, где показывается несколько рекламных роликов. Как оказалось, если нажать на баннер на первой странице, то можно сразу подключиться к сети, без необходимости смотреть рекламные ролики.

Для оператора сети это, естественно, невыгодно. По подсчетам оператора, таких "зайцев" насчитывается несколько десятков тысяч, при этом на платные тарифы подписаны 140 тысяч пользователей.

Чтобы закрыть эту лазейку, МаксимаТелеком запустила систему анализа поведения пользователей до авторизации. Если некто несколько раз подряд нажал на баннер вместо кнопки «Войти в интернет», его занесут в категорию Clicker (кликеров) и ему начнут показывать рекламные объявления, на которые нельзя нажать.