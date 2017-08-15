«Хаббл» заснял пару разорвавших друг друга галактик

Космический телескоп «Хаббл» получил подробные фотографии двух галактик-соседок IC 1727 и NGC 672 в созвездии Треугольника, взаимодействия которых привели к потере формы и структуры.


Наиболее это заметно у IC 1727, структура которой заметно искажена и асимметрична, а яркое ядро вынесено из центра, тогда как NGC 672 просто потеряла форму.

В подобных взаимодействиях галактик астрономы видят признаки интенсивного образования звезд и недавно сформированных звездных кластеров. Наблюдения показали практически одновременные всплески звездообразования в обеих галактиках примерно 20-30 миллионов лет назад и 450-750 миллионов лет назад. Наиболее вероятное объяснение наблюдаемому феномену — при взаимодействии галактики сближаются настолько сильно и часто, что газ и грязь "перемешиваются".

Источник
Hubble
Теги
космос своя атмосфера hubble Хаббл Галактика

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