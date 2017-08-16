Что случилось 15 августа 2017 года?

Оказывается, в декабре на PlayStation 4 и Xbox One может выйти переиздание Okami. А Sonic Mania уже вышла и получает высокие оценки в прессе. BattleTech выйдет только в 2018 году. А Assassin's Creed: Origins предложит сыграть за зрелого героя и узнать о том, как появился орден Ассассинов. 

Началось массовое производство чипа Kirin 970. ASUS Zenfone 4 Pro засветился в GFXBench. Samsung показала тизер Galaxy Note 8. Кстати, бенчмарк подтвердил диагональ устройства. Мы узнали, что Meizu M6 Note может получить чип Snapdragon. МаксимаТелеком закрыла обход рекламы в бесплатном Wi-Fi московского метро. 

Москвичи могут ремонтировать гаджеты за баллы «Активного гражданина». Blizzard выпустила переиздание StarCraft. Черный Huawei Honor 9 стал доступен в России. ФАС закрыла дело против Microsoft. LG V30 и G6 сравнили на рендере. 

Первые рендеры Huawei Mate 10 появились в сети.

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