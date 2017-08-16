Google запускает вопросы и ответы на Картах и в мобильном поиске

Компания Google объявила о запуске новой возможности в приложении Google Карты (Google Maps) для Android и мобильном поиске Google. Теперь в них можно задавать вопросы, а также отвечать на вопросы других людей.





Можно ответить на вопрос, добавить собственный или посмотреть наиболее популярные вопросы и ответы других пользователей о местах. Для этого потребуется найти интересующее место на Google Картах или в Google Поиске, затем открыть его карточку и прокрутить страницу вниз до раздела «Вопросы и ответы». Вопросы и ответы с наибольшим количеством голосов будут отображаться в верхней части раздела.





Владельцы компаний могут добавлять часто задаваемые вопросы и ответы на них. Также, когда пользователь задает вопрос, сервис уведомляет об этом владельца заведения и пользователей, которые могут поделиться полезной информацией. Как только появится ответ, спрашивающий получит оповещение.

Новая функциональность начала постепенно распространяться для пользователей Google Карт для Android и мобильного поиска Google по всему миру.