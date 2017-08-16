Qualcomm Spectra 2 приносит технологии обработки глубины изображения на Android
Компания Qualcomm объявила, что она первой представила технологию обработки глубины изображения, разработанную специально для Android. Второе поколение процессора обработки изображений Qualcomm Spectra ISP поддерживает компьютерное зрение, технологии расширенной реальности и возможности вычислительной фотографии.
Расширенная модульная программа Qualcomm Spectra улучшит возможности биометрической аутентификации и обработки глубины изображения. Как отмечает производитель, новая технология создана с целью удовлетворения растущих потребностей в сфере фото и видео для широкого спектра мобильных устройств и шлемов виртуальной реальности.
Как обещает Qualcomm, Spectra 2 позволит выйти на новый уровень качества изображений и технологий в области компьютерного зрения, которые будут доступны в предстоящих мобильных платформах Qualcomm Snapdragon, а значит и будущих мобильных устройствах.
Модульная программа включает три модуля камеры — камеру для аутентификации по радужке глаза, пассивный датчик глубины и активный датчик глубины. Qualcomm Spectra 2 сможет использовать как активный, так и пассивный методы. В пассивном задействуются только две камеры, сравнивая изображения с них вычисляется информация о глубине объектов. Такой подход ориентирован на бюджетные решения без больших требований к точности. Активный метод задействует дополнительно активные датчики, он более точен и ориентирован на более сложные и дорогие решения.