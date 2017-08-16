Велосипед Xiaomi Mi Qicycle Mountain Bike стоит 300 долларов

Компания Xiaomi начала продажи еще одного умного велосипеда — модели Mi Qicycle Mountain Bike. Рама велосипеда сделана из алюминия, его вес составляет всего 13,6 килограммов.

Mi Qicycle Mountain Bike располагает 27,5-дюймовыми колесами, трансмиссией на 11 ступеней и дисковыми тормозами от Shimano.


За велосипед с компьютером, модулем GPS, поддержкой AGPS и модемом с емкостью аккумулятора 2600 мАч (дисплея тут нет, поэтому одной зарядки хватит на 15 дней) просят всего 300 долларов.


Разумеется, велосипед нужно подключить к смартфону.  

Источник
Gizmochina
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