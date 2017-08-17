Что случилось 16 августа 2017 года?
По мотивам онлайн игры The Secret World снимут телесериал. Игра Agents of Mayhem не слишком понравилась критикам. Укравшие серию "Игры Престолов" индусы были арестованы. Компания Electronic Arts распродает игры в рамках акции «Хиты за Полцены».
Анонсирована новая игра The Good Life про людей и котиков от создателя Deadly Premonition. Смартфон Nexus 6 вновь обновляется до Android 7.1.1. В сети появились новые рендеры Huawei Mate 10. Основная двойная камера Samsung Galaxy Note 8 получит датчики на 13 Мп и 12 Мп.
Велосипед Xiaomi Mi Qicycle Mountain Bike стоит 300 долларов. Google Pixel 2 унаследует сжимаемую кромку HTC U11. Caviar выпускает валютный Nokia 3310 с биткойном за полбиткойна. Китайцы показали Xiaomi Redmi Note 5A. Флагманский Sony Xperia XZ1 показался на живых фото.
Четыре смартфона ASUS Zenfone 4 показались на пресс-рендерах. AMD выпустила драйвера для ускорения майнинга. Intel подтвердила 10-нанометровые процессоры Ice Lake.