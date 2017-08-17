День, когда аудиокассеты оказались обречены

17 августа 1982 года выпустили первый в мире компакт-диск*. По заказу Philips его произвёл завод звукозаписывающей компании Polygram, расположенный в Лангенхагене неподалёку от Ганновера, Германия. Чести быть впервые изданными на CD удостоилась группа ABBA с альбомом «The Visitors».

Компакт-диски разработали компании Sony и Philips, еще в 1979 году поставившие перед собой цель создать новый формат цифровых оптических аудиодисков. Изначально предполагалось, что ёмкость одного CD диаметром 115 мм составит ровно час звука. Но «официальная легенда» гласит, что планку подняли до 74 минут, чтобы на диск полностью поместилась Девятая симфония Бетховена.



Компакт-диск

Компакт-диски не сразу набрали популярность, в первую очередь из-за высокой цены в первое время. Однако к концу века они стали главным музыкальным, а затем и компьютерным носителем.

Как и многие другие вещи прошлого, формат CD пал жертвой интернета: продажи компакт-дисков пошли на убыль с появлением онлайн-магазинов и сервисов, где музыку можно слушать, не скачивая.

* Конечно, и до этого появлялись опытные образцы CD, но в этот день с завода вышел самый первый коммерческий диск.

17 августа 1970 года в космос отправилась станция «Венера–7», которая первой в мире передала информацию с поверхности Венеры. Стартовав с космодрома «Байконур», аппарат достиг «сестры Земли» за четыре месяца и впервые в истории совершил успешную посадку на другую планету. Все предыдущие экспедиции были неудачными: «Венера–3» не смогла ничего передать, очевидно, из-за разрушения (зато доставила «сувенир» для дружественных венерианцев — металлический глобус Земли), а «Венера–4» и «Венера–5» были попросту раздавлены.

Одной из самых сложных задач для инженеров стало обеспечение прочности зонда: он должен был выдерживать температуру в 500 градусов и колоссальное давление в 100 атмосфер. Из-за этого корпус аппарата пришлось сделать из титана.



«Венера-7» глазами художника

После посадки, «Венера–7» смогла проработать на поверхности 23 минуты, после чего приборы отказали один за другим. За это время удалось провести множество измерений и, в частности, определить температуру и давление — 475 градусов при 90 атмосферах. Это уже не оставило никаких надежд на скорую колонизацию небесного тела.

17 августа 2005 года представили первый в мире жёсткий диск с перпендикулярной записью, его создали инженеры Toshiba. Это событие может показаться скучным и важным только для специалистов, но его последствия ощутил каждый пользователь компьютеров: новый принцип записи дал мощнейший толчок увеличению ёмкости винчестеров.

Прежде данные записывались параллельно поверхности магнитной пластины, и в определенный момент инженеры упёрлись в «потолок» — дальше увеличивать плотность информации на дисках было невозможно. И тогда вспомнили о другом способе записи, который известен еще с 70-х годов прошлого века. Плотность записи резко подскочила — на 30 с лишним процентов еще на первых образцах. А теоретический предел отодвинулся на порядки. Благодаря перпендикулярной записи винчестеры продолжают бить рекорды ёмкости, вмещая уже по 8 или даже 10 терабайт.

Первым продуктом Toshiba, сделанным по новой технологии, стал крохотный 1,8-дюймовый винчестер с одной пластиной, на которой помещалось 40 гигабайт данных.