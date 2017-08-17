Хакеры взломали аккаунты «Игры Престолов» и HBO в социальных сетях

Хакеры из группы OurMine взломали аккаунты канала HBO в социальных сетях Facebook и Twitter, а также официальный аккаунт сериала «Игра Престолов» в Twitter.

В доказательство они оставили в аккаунтах HBO и «Игры Престолов» сообщение со следующим содержанием: «Привет, это OurMine, мы проверяем вашу безопасность. Команда HBO, пожалуйста, обратитесь к нам, чтобы мы помогли повысить вашу безопасность».

На данный момент сообщения удалены — изначальной целью кибератак, судя по всему, стала демонстрация самой возможности взлома.

OurMine называют себя «группой по проверке безопасности». Хакеры делятся информацией о лазейках в системах безопасности сайтов и потенциальных угрозах.