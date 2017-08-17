Бесплатный Wi-Fi заработал на зеленой линии метро Петербурга

На зеленой линии, третьей ветке, метро в Санкт-Петербурге заработал новый сегмент бесплатной сети Wi-Fi. Об этом сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.





В рамках работ на Линии 3 специальное оборудование размещено на составах, а в тоннелях смонтированы базовые станции. Высокоскоростная сеть WI-FI стандарта 802.11ac, работающая в 2,4 ГГц и 5 ГГц диапазонах, позволяет обслуживать до 200 одновременных подключений в каждом вагоне.

Напомним, впервые бесплатный WI-FI в Петербургском метрополитене появился 30 мая на четвертой ветке метро (оранжевой), а в начале июля сеть заработала на пятой ветке (фиолетовой).

При первом подключении к сети пользователям необходимо пройти обязательную идентификацию через подтверждение номера мобильного телефона или авторизацию на портале государственных услуг. При этом для 12 млн пользователей, ранее зарегистрированных в единой сети MT_FREE, повторное прохождение идентификации не требуется.

Сейчас доступ к сети MT_FREE бесплатен, впоследствии за отключение рекламы и бесшовную авторизацию начнет взиматься плата, как и в московском метро. Сетью в петербургском метро занимается компания МаксимаТелеком, оператор крупнейшего в Европе Wi-Fi-пространства на транспортной инфраструктуре, в том числе и московском метро.