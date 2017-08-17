Умер создатель кодировки KOI8-R Андрей Чернов

В Москве умер Андрей Чернов, также известный под ником Ache, создавший в свое время кириллическую кодировку KOI8-R для букв русского алфавита. Об этом сообщили в социальных сетях друзья Чернова и подтвердил Демьян Кудрявцев, владелец газеты "Ведомости".





Фактически, Андрей Чернов стоял у истоков Рунета. По данным Википедии, работая в компании Демос, первом российском интернет-провайдере, он участвовал в наладке первого интернет-канала между западными странами и Россией. Также в девяностых годах KOI8-R стала фактическим стандартом для русской кириллицы в электронной почте и UNIX-подобных ОС.

Прощание с Андреем Черновым пройдет 19 августа, в субботу.



